Cor Sport – Bologna: finale di stagione che vale doppio

L'analisi del Cor Sport

Il Bologna è chiamato ad alzare il tiro in questo finale di stagione. D’altronde, se Mihajlovic “non molla di un centimetro”, non c’è motivo per cui debba farlo la squadra, visto che l’allenatore è impegnato in una battaglia ben più complicata. Il finale di stagione non si gioca solo per il presente di oggi, ma anche per il futuro di domani. Lo stesso Sinisa, a oggi, sembra essere l’uomo che ha le maggiori ambizioni e pensa più in grande. La società ha il dovere di pensare al domani e se non avesse già cominciato a farlo sarebbe una colpa. Mai come oggi gli stessi dirigenti sono sotto osservazione: sarebbe sbagliato se a Casteldebole qualcuno sperasse di chiudere bene il campionato al fine di far passare in secondo piano i cambi da fare nell’area tecnica. I risultati evidenziano che il Bologna sarà in grado di fare un calcio di alto livello solo con maggiori investimenti e maggiore competenza. Chi, fin qui, ha fatto da tappo alle ambizioni degli allenatori e dei direttori deve fare un passo indietro per permettere al Bologna di non continuare a vivacchiare nell’anonimato, scrive il Cor Sport.