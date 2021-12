Cor sport – Bologna e Fiorentina, un solo sogno: l’Europa

Le attese alla vigilia di Bologna-Fiorentina

Per arrivare dove si vuole arrivare, ovvero in Europa, occorre avere la stessa mentalità per tutto l'anno e in questo Mihajlovic rassicura eccome. Sì, perché il mestiere dell'allenatore non è fatto solo di numeri e tattiche, ma anche di spirito, grinta, voglia e mentalità di dare alla squadra.