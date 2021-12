Cor Sport – Bologna, con la Juve sfida alla pari

Il Bologna proverà a giocarsi al massimo la sfida contro la Juventus. Sinisa è consapevole della forza degli avversari così come dell'atteggiamento che la sua squadra dovrà tenere per portare a casa punti

Secondo l'allenatore rossoblù il Bologna affronterà una sfida ad armi pari contro una diretta concorrente in classifica. Dopo le due sconfitte contro Torino e Fiorentina, la squadra è consapevole di dover dare il massimo per potersi giocare questa sfida che può valere un'intera stagione. Accanto a Mihajlovic c'era Marko Arnautovic l'attaccante serbo che lui stesso ha designato per cambiare volto a obiettivi ad un Bologna che da troppi anni era invischiato nella lotta salvezza, mentre adesso l'obiettivo è stanziare stabilmente nella parte sinistra della classifica. La Juventus sta vivendo una delle stagioni peggiori degli ultimi anni, per cui il Bologna è chiamato ad alzare la prestazione sotto ogni livello per tentare il colpo grosso contro i bianconeri, in cui non dovranno ingannare troppo le assenze di Chiesa e Dybala. Il big match sarà diretto da Orsato, che Sinisa stesso ha definito uno degli arbitri migliori, almeno così il Bologna dovrebbe essere tranquillo, viste le numerose contese arbitrali occorse nella prima parte di stagione.