Cor Sport – Bologna, chi non lotta sarà ceduto a gennaio

Il Bologna si ricompatta attorno a Thiago Motta , scrive Stadio, è deciso: andrà via chi non è da Bologna.

Apre così il quotidiano che parla del lavoro della dirigenza per unire il Bologna sotto la bandiera della lotta. Il dt Giovanni Sartori è convinto che la squadra possa uscire dal tunnel in cui si è infilata, ma gli alibi sono finiti per tutti con l'arrivo di Thiago Motta, e vale anche per il proprietario Joey Saputo .

Nell'ambiente è sotto accusa il lavoro del tecnico, ma delle tre partite allenate fino a qui solo a Torino è stato sbagliato atteggiamento sul piano della prestazione. Sono mancati i risultati, certo, ma il club ha fiducia nel lavoro del tecnico. Come può essere spiegato il fatto che i rossoblù si siano abbassati troppo nella seconda parte contro la Samp? La spiegazione di Casteldebole fa riferimento al fattore psicologico che in questo momento attanaglia la squadra, mentre per la piazza sarebbero state le sostituzioni di Motta ad impedire al Bologna di vincere la partita. 'Mancando la controprova - chiosa Beneforti - non sapremo mai da che parte stia la verità, certo è che serviranno realismo, concretezza e tanto lavoro da parte di tutti'. Fatto sta che a gennaio scatteranno i primi provvedimenti: chi non lotta sarà ceduto.