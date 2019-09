Cor Sport – Bologna c’è: dallo slogan agli spalti

Bologna c’è: non si può dire che i sostenitori rossoblù non abbiano preso seriamente lo slogan della campagna abbonamenti, infatti i tifosi del Bologna sottoscrivendo 15.375 tessere hanno fatto registrare numeri mai raggiunti negli ultimi quindici anni. Le ragioni di questo ritrovato entusiasmo sono varie, ma si può dire che tutto sia iniziato con l’esonero di Inzaghi e l’avvento di Sinisa Mihajlovic. Dopo il grande girone di ritorno della passata stagione sono arrivati gli investimenti di Saputo e un uomo carismatico come Sabatini, infine la battaglia di Mihajlovic ha stretto ancora di più le persone attorno alla squadra rossoblù.

Contro Verona e Spal il tifo ha risposto presente: 2500 al Bentegodi e Dall’Ara a quota 25.086. Numeri destinati a ripetersi: c’è la sensazione che all’incirca 1000 tifosi partiranno per raggiungere il Rigamonti dove i rossoblù se la vedranno con il Brescia. Successivamente invece c’è la Roma e un Dall’Ara come quello che si è visto contro la Spal non è difficile da immaginare. Lo riporta il Corriere dello Sport.