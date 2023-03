Cor Sport – Barrow ha ritrovato sé stesso e il posto da titolare

Nel freddo di gennaio aveva bussato alla porta di Sartori per trovare una nuova sistemazione. Più volte. Aveva smarrito posto e anima, Musa, e credeva che il suo tempo al Dall'Ara fosse finito. Poi Di Vaio è sceso in prima linea per farlo riflettere, ragionare e quindi cambiare idea. Sul trasferimento fino all'atteggiamento in campo. E oggi lo vediamo lì, ancora lì, da titolare nel ruolo di punta centrale. A discapito di un certo Marko Arnautovic, ma anche di uno Joshua Zirkzee. È l'ennesimo manifesto del credo mottiano, convinto dissolutore delle certezze della squadra per il bene della squadra. Nessuno deve sentirsi arrivato o certo del posto.