Cor Sport – Barrow, è la stagione per il decollo

L'attaccante gambiano ha nel mirino quota 15 gol

Musa Barrow è uno dei giocatori del Bologna più attesi in vista della prossima stagione. I rossoblù hanno investito più di 15 milioni di euro per esercitare l'obbligo di riscatto concordato con l'Atalanta , e anche per questo le aspettative che i tifosi e Mihajlovic ripongono nei suoi confronti sono molto alte.

Il contagio da Coronavirus gli ha fatto però iniziare al peggio la stagione. Per meglio dire, non gliela ha proprio fatta iniziare: Barrow è stato costretto a saltare l'intero ritiro a causa della positività, e solo nella giornata di ieri ha iniziato ad allenarsi assieme al resto del gruppo. Come ricorda Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la sua priorità ora è trovare il giusto feeling con Marko Arnautovic, punta di diamante e riferimento offensivo per tutti i suoi compagni. Il modo di giocare dell'attaccante austriaco potrebbe aiutare Barrow ad incrementare anche il suo bottino personale di gol: l'obiettivo del gambiano è arrivare a quota 15 reti.