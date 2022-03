Cor Sport – Barrow e la promessa della doppia cifra

Il Bologna ha bisogno del miglior Barrow per il finale di stagione, mentre lui punta alla doppia cifra

Il Gambiano è fermo a quota 5 gol con l'ultimo segnato a dicembre contro la Fiorentina. Certo il gol non è tutto, ma in questo momento i rossoblù hanno bisogno delle reti dall'attacco se vogliono sperare di fare qualche punto nelle prossime partite. Eppure ci sono delle ragioni evidenti a spiegare il suo drastico calo: innanzitutto il covid, che gli ha complicato l'inizio di stagione comportando anche un calo delle energie e della tenuta fisica, poi la ripresa e i 4 gol consecutivi, in cui sembrava che questa sarebbe stata la stagione della consacrazione per lui, e poi la partenza in Coppa d'Africa. Poi è arrivato gennaio e sappiamo cosa abbia comportato per tutto il gruppo. L'obiettivo di Musa era quello di arrivare in doppia cifra, obiettivo difficile seppur alla sua portata, a patto che metta in campo voglia, determinazione e intensità.