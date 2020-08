Cor Sport – Barrow è la chiave di Sinisa

Musa Barrow prima punta? No, almeno per il momento. Mihajlovic ha sciolto i suoi dubbi in merito al ruolo che ricoprirà il giovane attaccante gambiano nella prossima stagione, optando per continuare a farlo giocare da esterno sinistro. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea quindi come i rossoblù siano quindi a caccia di una nuova prima punta sul mercato.

L’idea della dirigenza è di mettere a disposizione del tecnico serbo un nuovo Palacio ma più giovane. Nonostante il costo insostenibile dell’operazione il Bologna continua a spingere per Supryaga: al momento balla una distanza di 5 milioni di euro tra l’offerta dei rossoblù (8 milioni più bonus) e la richiesta della Dinamo Kiev (15 milioni), senza contare la folta concorrenza di squadre interessate a colui che è considerato l’erede di Shevchenko. Restano vive, ad ogni modo, le piste che portano a Wind ed Esposito. Senza dimenticare che all’occorrenza anche lo stesso Barrow può agire da prima punta. Un vero e proprio jolly per lo scacchiere di Mihajlovic.