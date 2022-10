Cor Sport – Barrow e Aebischer per l’equilibrio

Da una parte il tecnico ha ridato vita a Musa Barrow, dall'altra invece Michel Aebischer fornisce quell'equilibrio che evidentemente Riccardo Orsolini non riesce ancora a dare. 'Lo svizzero è alla quarta gara da titolare - scrive Stadio - Ha scalzato tutte le punte, da Orsolini a Vignato'. Il ruolo di esterno destro è stato assegnato da Motta circa un mese fa, in una zona di campo da lui esplorata raramente in carriera. Anche stasera l'indicazione di formazione dovrebbe essere questa e sarebbe la quarta di fila da titolare per lo svizzero che farà coppia con Barrow, sull'altra fascia, come supporto a Joshua Zirkzee che sostituisce Marko Arnautovic.