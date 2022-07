Cor Sport – Barrow davanti a tutti: che tripletta in amichevole

Dovrà essere l'anno della riscossa per Musa Barrow e il primo segnale in amichevole è confortante.

In uno schema che prevedeva Arnautovic punta centrale, Barrow a svariare dietro con Soriano, l'attaccante gambiano si è messo in luce con una tripletta: Bologna, Barrow c'è davanti a tutti' titola il Cor Sport che sottolinea la tripletta della punta nella giornata conclusiva del ritiro. Segnali incoraggianti dunque per il Bologna di Mihajlovic, che ha seguito da remoto: Barrow graffia, scrive ancora Stadio, il gambiano progetta la stagione del riscatto.