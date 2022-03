Cor Sport – Barrow a caccia del riscatto: a secco da più di tre mesi

Barrow a secco da troppo tempo

L’ultima rete di Musa Barrow risale a 95 giorni fa contro al Fiorentina: sono passati 13 fine settimana e non era ancora arrivato l’inverno. Da quel giorno, per Musa, è iniziato un digiuno che prosegue da più di tre mesi. Da sottolineare che in mezzo ha siglato due reti in Coppa D’Africa che hanno permesso al suo Gambia di battere la Guinea e di volare ai quarti di finale della competizione, ma è altrettanto vero che in Serie A l’astinenza dura da troppo per un giocatore con il suo talento.