Cor Sport – Bardi: la firma è vicina

Il secondo portiere dovrebbe rinnovare

A volte non servono le prestazioni per guadagnarsi una riconferma ma basta impegnarsi quotidianamente.

Questo è il percorso che sembra aver seguito Francesco Bardi. Il secondo portiere, in scadenza a giugno 2023, dovrebbe infatti prolungare la sua esperienza in rossoblù. L’ex portiere del Frosinone, che insieme a Pirlo vanta il maggior numero di presenze nella nazionale under 21, ha accettato il ruolo di secondo e non ha mai creato problemi. La società è soddisfatta ed è pronta a offrigli il rinnovo.