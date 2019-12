Avere Sinisa fa la differenza

Il Bologna torna a vincere ed è un sospiro di sollievo. Lucida l’analisi di capitan Dzemaili che giustamente sottolinea come le prestazioni raramente siano mancate, ma ieri, per quanto sofferti, sono arrivati anche i tre punti. La settimana della conferenza e del ritorno di Mihajlovic si conclude quindi nel miglior modo possibile, con una vittoria scaccia crisi che può davvero segnare una svolta e portare una ventata di entusiasmo.

E’ anche la giornata di Skov Olsen, 19 anni e primo gol in Serie A con dedica al tecnico e alla famiglia, inoltre il danese mostra una certa consapevolezza di sé come quando ammette che avrebbe potuto fare meglio, nonché maturità e umiltà per il modo in cui si approccia alla ‘rivalità’ con Orsolini per la fascia destra.

Lo riporta il Corriere dello Sport.