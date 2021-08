Cor Sport – Arnautovic, un vero leader per Mihajlovic

L'attaccante austriaco è stato chiesto a gran voce dal tecnico serbo

Il Bologna ha finalmente trovato la punta che cercava? Prova a porsi questo quesito Il Corriere dello Sport in edicola oggi, e lo fa dandosi una risposta affermativa: Marko Arnautovic è il leader che Sinisa Mihajlovic stava aspettando, un trascinatore assoluto che dalla trequarti in avanti sa fare praticamente tutto.

Contro il Pordenone, nonostante la sua condizione fisica fosse ancora piuttosto precaria, l'attaccante austriaco è stato capace di dimostrare la sua importanza all'interno dello scacchiere rossoblù. Centravanti, assist-man, regista d'attacco: come tutti gli attaccanti anche Arnautovic vive per il gol, ma parliamo di un centravanti a cui piace tornare indietro per palleggiare, per inventare calcio, per consentire ai suoi compagni di entrare dentro l’area degli altri a fari spenti. Un tuttofare dell'attacco, che il quotidiano paragona a Ibrahimovic, che Mihajlovic ha sperato di poter allenare sotto le due Torri prima che lo svedese scegliesse il Milan.