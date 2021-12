Cor Sport – Arnautovic, differenziato precauzionale

Le condizioni di Arnautovic

Dopo il problema alla coscia e le condizioni non ottimali di Torino, Mihajlovic non vuole rischiare niente, tentando comunque di farlo arrivare al meglio per l'anticipo di sabato. Non è una partita come tutte le altre, è la Juve che arriva al Dall'Ara. Proprio per questo Sinisa vuole che i suoi siano nella forma ottimale per affrontare la gara.