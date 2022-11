Cor Sport – Arna sta bene con tutti

Il titolo è 'Arna sta bene con tutti', l'attaccante ha segnato come Osimhen, gioca con Aebischer e Barrow ma è pronto anche a far coppia con Zirkzee, anche se Thiago Motta difficilmente cambierà modulo prima del mondiale. Arnautovic però resta leader, lo era con Mihajlovic e lo è tuttora con Motta. Lunedì l'austriaco era a Monza in panchina a tifare per i compagni e dopo la vittoria è andato negli spogliatoi ad abbracciare tutti. Domenica tornerà titolare dopo i 7 gol segnati fino a qui che lo rendono, per il momento, capocannoniere.