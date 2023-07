Cor Sport – Arna e Motta: giorni felici

Arna e Motta lavorano in sintonia a Valles ed è cambiato il registro. L'austriaco voleva qualche tutela dopo l'infortunio ma Thiago è stato inflessibile, invece in Pusteria si è sciolto. Ora il Bologna può far festa perché Marko ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Dopo qualche incomprensione, Stadio le chiama così, è tornato il sereno. Arnautovic finalmente sta bene e Motta lo vede in allenamento dare il massimo ed impegnarsi, sotto gli impulsi dei continui 'Bravo Marko'. Serviva che l'attaccante facesse un passo verso l'allenatore, che lo ha trattato in maniera uguale agli altri, ed è arrivato, così ora Motta ha il suo centravanti di manovra, che apre gli spazi e che segna, esattamente ciò che richiedeva da tempo. Marko di nuovo leader e perno dell'attacco, ora in maniera totale e definitiva. 'Le incomprensioni e le riserve sono state superate grazie all’attaccante che in ritiro si è messo a disposizione. L’allenatore è stato felice di dargli di nuovo ogni attenzione e di restituirgli la leadership' scrive il Cor Sport