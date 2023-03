Cor Sport – Arna ci prova per il Milan. Oggi la ripresa senza i nazionali

Altra tegola per Marko Arnautovic che dovrà rimanere fermo per una ventina di giorni, causa lesione muscolare all'estensore delle dita del piede destro. Intanto oggi è fissata la ripresa degli allenamenti a Casteldebole con coloro che non sono stati chiamati in nazionale.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centravanti austriaco non sarà a disposizione contro Udinese e Atalanta. I medici sono ottimisti sul fatto che possa recuperare per la gara contro il Milan del 15 aprile ma è presto per fare valutazioni. Thiago Motta probabilmente lo schiererà solo quando effettivamente avrà recuperato a pieno da questo nuovo problema muscolare. La punta comincerà già da oggi a lavorare in palestra, in un percorso di riabilitazione per poi potersi ricongiungere con i compagni di squadra. Oggi non ci sarà neanche Cambiaso, anche lui alle prese con un guaio muscolare. È rientrato dal ritiro dell'Under 21 azzurra e salterà il match del Dall'Ara contro l'Udinese. Il resto del gruppo riprenderà gli allenamenti in vista degli ultimi due mesi di campionato che saranno decisivi per le ambizioni rossoblù.