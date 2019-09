Cor Sport – Affaticamento muscolare per Danilo

Gli ultimi giorni di allenamento del Bologna, focalizzati principalmente sugli aspetti tecnici e tattici, si sono svolti a ranghi ridotti, in parte perché alcuni giocatori sono partiti con la propria nazionale, e in parte perché ci sono stati alcuni leggeri guai fisici. Danilo ieri non ha terminato l’allenamento mattutino, durante il lavoro fisico infatti il centrale ha accusato un dolore al flessore della coscia destra, nulla di grave, probabilmente solo un affaticamento che sarebbe però potuto peggiorare se il centrale non si fosse fermato. Non sembra a rischio la partita contro il Brescia, ma nuove notizie giungeranno tra oggi e domani.

Destro invece ieri ha svolto entrambe le sessioni in palestra, mentre Denswil segue un programma personalizzato per recuperare da una lieve contusione rimediata durante la gara con la Spal. Sansone e Orsolini si sono riaggregati al gruppo ieri dopo aver lavorato per due giorni a parte. La sosta dopotutto si sta dimostrando utile scongiurando situazioni potenzialmente rischiose. Lo riporta il Corriere dello Sport.