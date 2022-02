Cor Sport – Aebischer subito in ballotaggio

In vista della partita di domenica Sinisa MIhajlovic è alle prese con i primi dubbi in mediana

Dopo la chiusura del mercato c'è subito scelta per Sinisa MIhajlovic a centrocampo in vista della partita contro l'Empoli.

L'allenatore serbo dovrà sostituire Nico Dominguez, operatasi alla spalla, e si troverà a dover scegliere tra un già pronto Aebischer e Jerdy Schouten, che sembra finalmente recuperato dopo il misterioso infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tutta la prima parte di stagione. Il nuovo arrivato ha fame da vendere, e Sinisa vuole subito vederlo all'opera in Serie A, dopo i tanti successi ottenuti in svizzera tra club e nazionale. Con Schouten invece si ricomporrebbe quel centrocampo con Svanberg e Soriano che tanto aveva fatto bene, ancor più può farlo ora che Svanberg è una garanzia assoluta, mentre Soriano avrebbe un gran bisogno di ritrovarsi e ritrovare una rete che manca dalla scorsa stagione. Certo adesso a centrocampo le soluzioni non mancano e Mihajlovic avrà di questi dubbi fino a fine stagione.