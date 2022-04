Cor Sport – Aebischer in preallarme se Soriano non dovesse farcela

Michael Aebischer scalda i motori per un suo possibile esordio da titolare contro il Milan

Lunedì sera, in caso di forfait per Roberto Soriano, e nel caso Sinisa e il suo staff decidessero di rimpolpare la mediana schierandosi con un 352, ecco che potrebbe esserci una grande occasione per Aebischer per fare il suo esordio da titolare a San Siro contro il Milan. Il centrocampista svizzero non gioca dal derby contro la Fiorentina in cui è andato in campo a 17' dalla fine, anche perché, come per sua stessa ammissione, necessita ancora di un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano, come aveva già riconosciuto Sinisa Mihajlovic in tempi non sospetti parlando di lui e dell'altro nuovo acquisto Kasius.