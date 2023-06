Cor Sport – Abbonamenti boom: effetto Motta

Nonostante un aumento dei prezzi del 10 percento, la campagna abbonamenti lanciata ieri 'per amor di questa maglia e di tutti i figli suoi' parte con il botto. Già oltre 4mila abbonamenti sottoscritti con un mercato ancora tutto da sviluppare e probabilmente, sottolinea Stadio, è il risultato di una onda lunga del grande campionato disputato dai ragazzi con Thiago Motta. Un Bologna rimasto in bilico per la lotta europea fino alla fine. Poi il bel gioco, il record di punti, le big fermate nel ritorno: la squadra oggi è affidabile e il pubblico si fida. E l'effetto Motta si era già visto durante la stagione con una media spettatori in netto rialzo e una serie di sold out con le big.