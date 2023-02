Cor Sport – A Genova ci sarà anche Raimondo

Antonio Raimondo sarà in panchina con la prima squadra a Marassi. Il centravanti della Primavera era stato testato come punta prima della partita contro l' Atalanta del 9 gennaio, ma alla fine non entrò in campo con la Dea.

Come scrive il Corriere dello Sport, Raimondo è uno dei talenti migliori del nostro calcio. Già Sinisa Mihajlovic aveva speso delle belle parole nei suoi confronti e lo aveva fatto esordire in Serie A nell'ultima partita della scorsa stagione contro il Genoa. Anche il ct della nazionale, Roberto Mancini, conosce il suo potenziale e infatti lo ha convocato per svolgere l'ultimo stage a Coverciano. Con la Primavera di Vigiani sta facendo molto bene: 8 gol segnati in 17 presenze. Mette in campo tanta fisicità, grinta, energia e ha ottime doti di leadership nel gruppo giovanile. Chissà se stavolta ci sarà spazio anche per lui nel match di domani pomeriggio.