Cor Sport – 17 giugno elezione del nuovo Consigliere di Lega

Si terrà il 17 giugno il nuovo Consiglio di Lega, mentre oggi andrà in scena l’Assemblea. Nella giornata di oggi non è prevista alcuna elezione del Consigliere, ma si potrebbe cominciare a sondare l’erede del ruolo di Stefano Campoccia, consigliere dimissionario.

Al momento i candidati in pole position per diventare nuovo Consigliere di Lega sembrano il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Joe Barone, numero due della Fiorentina di Rocco Commisso. Per poter eleggere il Consigliere sarà necessario uno scrutinio segreto, quindi la presenza fisica dei rappresentanti dei club. Motivo per cui sarà necessario l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consigliere.