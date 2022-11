Cor Sport – 12 gol contro le big

Dodici gol subiti dal Bologna del neo tecnico contro Juve, Napoli e Inter: questione di personalità, scrive Stadio. Tre modi diversi di uscire sconfitti ma sempre tantissime reti. La sensazione è che contro le big l'equilibrio vada in frantumi mentre contro le medio piccole il gruppo ha dimostrato di sapere come si fa. Su questo Motta sta cercando di intervenire, perché oltre ai sei gol presi si è palesata una fragilità mentale da risolvere in fretta: non si può abbandonare la partita in quel modo, Motta è un abile comunicatore e dovrà trovare la chiave per arginare questo problema. Domani ci sarà il Sassuolo, partita che è un ibrido dato che i neroverdi in teoria fanno parte dello stesso campionato del Bologna ma contro le big ha dimostrato di essere in grado di giocarsela, fermando Milan e Roma e perdendo di misura con l'Inter.