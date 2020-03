Cor Bo – Zaccheroni: “Contrario a playoff e playout. Olimpiadi? Giappone macchina perfetta”

“Io sono in quarantena a Cesenatico. Vedo però ancora tanta gente in giro: forse la libertà di circolare entro il mezzo km da casa può essere un buon compromesso. Se la gente però non rispetta le regole allora è meglio chiudere tutto, soprattutto in realtà più grandi come Bologna. E’ un momento molto difficile sia dal punto di vista umano che economico, ma ne usciremo. Oggi siamo concentrati giustamente sull’emergenza in Italia, ma poi dovremo tener d’occhio anche le altre nazioni che avranno tempi diversi. Difficile dire quanto ci vorrà prima di tornare alla normalità. Il prezzo da pagare sarà elevato e gli aspetti negativi supereranno quelli positivi, ma ne usciremo più forti e determinati sul piano morale”.

