Cor bo – Vincere a Marassi per sfatare il tabù fuori casa

Alla ricerca dei punti fuori casa

Cercare i 3 punti al Marassi : sembra essere un esame di maturità per i ragazzi di Mihajlovic .

Il Bologna, infatti, tenuto conto del suo periodo di forma, proverà domenica a rovesciare il tabù della vittoria fuori casa, che manca dal lontano 20 marzo, sul campo del Crotone. Domenica perciò toccherà alla Sampdoria provare ad ostacolare i piani dei rossoblù. Qui, però, i precedenti giocano a favore dei bolognesi, che hanno espugnato il campo nelle ultime due trasferte sotto la lanterna dopo un digiuno quasi ventennale dai tempi di Andersson. Tuttavia, assieme a Verona e Cagliari, il Bologna è tra le squadre di Serie A a non aver ancora vinto in trasferta in questo campionato.