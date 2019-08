Cor Bo – Verso Pisa – Bologna

Domani alle 20.45 ci sarà la prima partita ufficiale della stagione 2019/2020 del Bologna. I rossoblù sono impegnati all’Arena Garibaldi contro il Pisa per la gara valida per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia. Non ci sarà copertura televisiva, ma la differita sarà trasmessa il giorno successivo alle ore 21 da E’Tv.

Sinisa Mihajlovic non comparirà sulle distinte, il tecnico del Bologna infatti deve ancora scontare una squalifica che risale a gennaio del 2018 quando ancora sedeva sulla panchina del Torino. In quell’occasione l’allenatore venne espulso per proteste, il suo Torino venne eliminato dalla Juventus e il tecnico esonerato. Da quel momento Sinisa non ha più avuto modo di partecipare a gare di Coppa Italia e domani sconterà appunto questa giornata di squalifica. Inoltre Mihajlovic a giorni dovrebbe anche uscire dal ricovero, almeno secondo quanto diceva il bollettino medico di tre settimane fa.

Oggi invece ci sarà la seduta di rifinitura e poi la squadra partirà in pullman per recarsi a Pisa, Dijks è recuperato e giocherà a sinistra, mentre in mediana si prevede il duo Poli – Kingsley, non ci sarà invece Dzemaili, che seguirà comunque i compagni senza far mancare loro le sue doti di leadership. Niente partita dell’ex per Moscardelli, l’attaccante e capitano del Pisa ha riportato un infortunio in allenamento. Lo riporta il Corriere di Bologna.