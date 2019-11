Cor Bo – Verso Napoli-Bologna

Napoli e Bologna sono entrambe squadre in un momento particolare e arrivano alla sfida di domenica con la necessità di portare a casa il risultato. I rossoblù continuano a dover convivere con le assenze: Medel oggi torna in gruppo, mentre Soriano e Dijks sono ancora indisponibili.

Si è lavorato su soluzioni alternative in attacco: sono stati infatti provati i due trequartisti alle spalle di Palacio, in alternativa uno tra Svanberg e Dzemaili prenderà il posto di Soriano nel classico 4-2-3-1. In difesa quasi certamente ci sarà Tomiyasu, ma è ancora incerto se sarà a destra o al centro con Danilo, a seconda del posizionamento del giapponese con il Napoli giocherà uno tra Bani e Mbaye. Lo riporta il Corriere di Bologna.