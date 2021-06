Cor Bo – Una punta e poche cessioni: Bologna-Sinisa, avanti insieme

Fumata bianca all'incontro con la dirigenza rossoblù

L'incontro, diviso in due parti, è durato complessivamente circa tre ore, nelle quali si è parlato di mercato e del ritiro estivo. La società ha ribadito la volontà di rinforzarsi, partendo con Arnautovic e limitando le cessioni dei big. Al pomeriggio ha partecipato anche Joey Saputo, in conference call da Montreal. Si cercherà, tra Sinisa e il Bfc, di ripartire nel modo migliore, dopo una stagione un po' al di sotto delle aspettative. Ora il tecnico rossoblù andrà in Serbia qualche giorno, poi andrà in vacanza con la famiglia in Costa Smeralda fino a metà luglio, quando inizierà il ritiro a Pinzolo. Fatto importante, visto che il tecnico serbo da quando è tornato sotto le Due Torri, non ha mai iniziato la stagione già al comando.