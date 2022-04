Cor Bo – Tweet anti Juve, pioggia di insulti per Patrick Zaki

Il tifoso rossoblù è stato preso di mira sui social

Lo studente egiziano, arrestato nel febbraio 2020 e rilasciato dopo 22 mesi di detenzione, dopo il suo commento alla partita si è ritrovato le bacheche social piene di insulti e minacce (anche molto pesanti). Patrick è poi tornato su quanto accaduto facendo un altro post: “Ieri ho deciso di commentare la partita tra Bologna e Juventus, dicendo qualcosa che credo sia molto normale tra i tifosi di calcio di tutto il mondo. Mi sono ritrovato di fronte a decine di insulti e aggressioni, fino all'odio. Non volevo offendere nessuno con le mie parole e accetto il diritto di ogni persona di esprimere la propria opinione, spero solo che le persone mi lascino esercitare il mio diritto fondamentale di dire la mia opinione su una partita. Se non posso dire la mia opinione sul calcio senza essere attaccato, come dovrei recuperare la mia voce in questioni più importanti”.