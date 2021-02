Cor Bo – Tutto tace sul video, reazioni diverse per i calciatori

Nessun commento a Casteldebole dopo il video gate.

La squadra ha ripreso regolarmente ad allenarsi ieri, ma nessuna dichiarazione dopo le polemiche e gli striscioni in seguito al video, ripreso dall’interno del pullman, con le battute di Mihajlovic durante la fiaccolata. La squadra si è allenata sotto gli occhi di Marco Di Vaio e Riccardo Bigon, ma al termine nessuno dei protagonisti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, nemmeno Mihajlovic che ha semplicemente salutato i cronisti prima di lasciare il Niccolò Galli. Per quanto riguarda i giocatori, le reazioni sono state diverse. Per il Corriere di Bologna qualcuno è semplicemente caduto dalle nuvole per il video-gate, mostrando di non sapere nulla dello striscione e delle polemiche, qualcuno invece si è mostrato dispiaciuto per aver fornito una impressione sbagliata.