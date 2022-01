Cor Bo – Tutto da rifare: 11 assenti, Mihajlovic deve reinventare il Bologna

Il punto sugli assenti

Tra infortunati, assenti per Coppa d'Africa e positivi al Covid, il gruppo squadra del Bologna è ridotto all'osso con 15 giocatori disponibili per la partita di giovedì con l'Inter. Ci sono i quattro positivi al Covid, ovvero Hickey, Dominguez, Viola e Molla, a cui si aggiungono gli infortunati Schouten e Kingsley, mentre Barrow e Mbaye sono in Coppa d'Africa. Nella lista bisogna inserire pure Santander, in quarantena in Paraguay per essere stato in contatto, rientrerà solo a ridosso della partita, ed Emanuel Vignato, febbricitante seppur con tampone negativo. Tra gli assenti degli ultimi giorni anche Riccardo Orsolini, che si è allenato da solo in maniera precauzionale per essere stato in contatto con una persona positiva. Oggi dovrebbe riaggregarsi al gruppo.