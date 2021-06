Cor Bo – Tutta la squadra è con Djordjevic, ma la Virtus sceglie Scariolo

Domani il summit che chiuderà i tre anni del coach in bianconero

Il nuovo allenatore sarà infatti Sergio Scariolo, con il quale c'è già una trattativa da parecchie settimane. Nel frattempo però, Djordjevic riusciva nell'impresa di portare lo scudetto sotto le Due Torri, conquistando l'affetto dei tifosi. C'è molto del coach serbo nel successo delle V nere, che al massimo giovedì saluterà la città e la squadra, che ha dimostrato come fosse tutta dalla parte del suo allenatore. E' incerto anche il futuro di qualche giocatore, in primis Teodosic, sul quale però la società confida nella sua permanenza, mentre sono in partenza gli americani.