Cor Bo – Tra squalifiche e Covid, tanti dubbi sulle scelte: Barrow più di Palacio

Una formazione, quella di stasera contro lo Spezia, da fare con un occhio sia alla situazione Covid che a quella infortunati.

Dopo il primo giro di tamponi molecolari infatti, tutti negativi, ieri la squadra si è sottoposta a un nuovo giro e si attendono in mattinata i risultati. Quanto all’infermeria, al netto del ballottaggio tra Da Costa e Ravaglia in porta, dove quest’ultimo è alle prese con una contusione alla caviglia destra, sono otto gli indisponibili in casa rossoblù. Sono convocati Denswil e Dijks che però si accomoderanno in panchina. Spazio dunque a Tomiyasu a sinistra, con De Silvestri a destra e Danilo-Paz in mezzo. Vista l’assenza di Schouten, giocherà Medel in mezzo al campo insieme a Dominguez, mentre Svanberg ha più possibilità di partire esterno a destra. In questo caso verrà risparmiato Palacio, con Barrow che andrà a fare il centravanti come in Coppa. In alternativa il solito tridente alle spalle della punta formato da Vignato, Soriano e Barrow appunto con Palacio in attacco. Partiranno dalla panchina i tre primavera Vergani, Rabbi e Pagliuca junior.

Fonte-Cor Bo