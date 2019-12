Cor Bo – Toni: “Il Bologna merita più punti. Ibrahimovic? Chi lo prende fa un affare”

“Ibrahimovic è un campione di livello assoluto. Sarei contento se davvero fosse lui a battere il mio record di longevità in Serie A. Io però a 38 anni ho realizzato 22 gol con il Verona, e credo che in 6 mesi lui farà fatica: almeno per quest’anno dovrei essere salvo. Al di là di tutto sono contento che ritorni in Italia, è un bel segnale per il campionato: stiamo tornando ad accogliere certi campioni, come il mio amico Ribery. Non sempre e solo Juventus e Inter, ci sono altre squadre che possono giovare della presenza di campioni internazionali. Se Ibra torna in Italia vuol dire che ha motivazioni forti, non importa che gli ultimi anni abbia giocato negli Stati Uniti: è stato un grande campione e lo è ancora. Ne avevamo bisogno. Tornerà con la testa giusta, conosce benissimo il nostro campionato e le pressioni che mette. Bologna o Milan? Non so dove sia meglio, ma chiunque lo prenderà farà un affare”.

Scheda 1 di 4