Cor Bo – Tomiyasu rischia di saltare 5 partite

Sinisa Mihajlovic fino alla partita con il Sassuolo aveva sempre impiegato Takehiro Tomiyasu, l’unico giocatore che aveva tenuto in campo in tutti i minuti disponibili del campionato, sia nel ruolo di centrale che di terzino.

Il giapponese non si era mai riposato da settembre, e forse questo ha pesato sul responso dall’infermeria: stop di 2/3 settimane per una lesione al soleo sinistro (polpaccio). L’ex Sint Truiden rischia così di saltare 5 gare di campionato, in un momento della stagione che può rivelarsi cruciale per il campionato del Bologna, e senza Tomiyasu i rossoblù avranno una difficoltà in più. Un’assenza che pesa anche per le dinamiche offensive, con il giapponese che aveva sempre creato maggiori pericoli in fase di spinta, con il sostegno di Orsolini che sembra rendere meglio con lui sulla destra. Niente Lazio, Cagliari e Napoli in questa settimana di impegni ravvicinati e probabilmente nemmeno le successive Sampdoria e Crotone, in un ciclo di partite in cui il Bologna dovrà definitivamente allontanarsi dalla zona calda.

Fonte-Cor Bo