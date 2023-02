Cor Bo – Thiago, contro la Samp e Stankovic un sfida fra derby e passato

Ripartire subito. Questo è lo spirito che Motta ha voluto imprimere ai suoi calciatori in spogliatoio e ai giornalisti in conferenza stampa. Contro la Sampdoria non sarà una partita facile e le defezioni in attacco non aiutano, ma non è niente di nuovo per questo Bologna abituato a reinventarsi continuamente.

Senza attaccanti ma anche senza alibi: per Thiago Motta non c'è tempo per lamentarsi, ma soltanto per reagire. Come sottolineato dal Corriere di Bologna, al Ferraris vedremo la diciannovesima formazione diversa consecutiva. Per assenze, perché mancheranno Arnautovic, Sansone e Zirkzee, ma anche per volontà di Motta di coinvolgere tutti quanti. Sarà Raimondo, infatti, la novità per la trasferta di Genova. Lo aveva già portato in panchina quest'anno, ma le ottime prestazioni in Primavera hanno convinto Thiago a pensarlo anche come arma a gara in corso. Perché dall'inizio partirà Soriano come punta, con Barrow a sinistra.