Tesoro Dall’Ara, si segna solo in casa

Le statistiche di queste prime sei giornate raccontano che su undici gol segnati dal Bologna, ben dieci sono arrivati in casa, eccezion fatta per il gol di De Silvestri all’Olimpico.

Una disparità nel rendimento che fotografa la classifica rossublù: i sei punti conquistati, infatti, sono stati frutto delle vittorie contro Parma e Cagliari tra le mura amiche, mentre in trasferta sono arrivate solo sconfitte contro Milan, Benevento e Lazio. C’è un dato curioso, ed è quello che riguarda degli expected goals(xG): al Dall’Ara l’xG del Bologna è complessivamente di 4,97; mentre fuori casa è 4,41. Una differenza minima che porta quindi Mihajlovic a sorridere per due motivi: il primo è che non allena una squadra ondivaga a livello offensivo che si giochi in casa o in trasferta, come testimonia l’xG dei rossoblù, mentre il secondo è che domenica riceverà proprio a domicilio il Napoli di Rino Gattuso, quarta difesa del campionato e reduce dal ko interno contro il Sassuolo: servirà il Bologna cinico e incisivo apprezzato fin qui al Dall’Ara.

Fonte-Corriere di Bologna