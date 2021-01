Cor Bo – Tanti tocchi, pochi tiri e zero gol

I numeri di Juventus–Bologna sottolineano ancora una volta di come i rossoblù siano stati leggeri in zona gol: 149 tocchi di palla in zona d’attacco e 28 in area di rigore, contro i 33 della Juve.

Una differenza minima, eppure i bianconeri hanno tirato 10 volte nello specchio da dentro l’area, contro le sole due del Bfc. Dopo un girone d’andata chiuso con 6 gare su 19 senza andare in rete, nonostante la mole di gioco creata dai ragazzi di Mihajlovic, serve qualcuno che concretizzi di più. E sabato c’è il Milan alle 15 al Dall’Ara, dove mancheranno sia Medel che Mbaye.

Fonte-Cor Bo