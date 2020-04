Cor Bo – Taglio stipendi: niente accordo generale, si passa alle trattative individuali

Non è stato raggiunto un accordo tra Lega Calcio e Aic sul taglio degli stipendi ai calciatori in questa fase di stop forzato. Come noto, i club hanno richiesto il taglio di quattro mensilità, l’Aic ha contro proposto la sospensione di una sola mensilità.

Questa fase di stallo dovrebbe dunque portare le società di Serie A ad avviare trattative individuali con i propri tesserati. Secondo il Corriere di Bologna, il club rossoblù dovrebbe iniziare la settimana prossima i colloqui con i calciatori per capire i margini di manovra. Sul fronte dei calendari, il Bologna sarebbe favorevole a riprendere il campionato, sforando ovviamente verso l’estate, ma a patto che ci siano le condizioni sanitarie di massima sicurezza per i calciatori.