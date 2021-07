Cor Bo – Storie e tradizione: presentate le nuove maglie

Le divise saranno eco-sostenibili e sono ispirate alla città

Presenti alcuni dettagli, come l'embossamento sulla prima maglia con la trama dei classici mattoni rossi che caratterizzano Bologna, più precisamente del Dall'Ara. Presente, invece, nella seconda, la scritta Bologna Fc che ricorda il profilo delle Due Torri, altro richiamo alla città da parte di Macron. Per la terza divisa bisognerà attendere qualche mese. Le maglie sono tutte eco-sostenibili, realizzate con un tessuto Eco-Softlock, proveniente da plastica riciclata. Il completo da gioco è già in vendita sul sito ufficiale rossoblù e da metà mese anche negli store.