Cor Bo – Stop al campionato, il Bologna prepara il conto

L’edizione odierna del Corriere di Bologna si sofferma sul danno economico che può produrre lo stop al campionato a causa del Coronavirus.

‘Stop al campionato, il Bologna prepara il conto’ titola oggi il quotidiano che sottolinea come la questione economica di questa fase delicata sia stata sollevata con forza dall’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Il dirigente avrebbe chiesto ai suoi colleghi un confronto sui rischi economici della situazione. Oggi i presidenti dovrebbero ritrovarsi in teleconferenza per affrontare la questione.