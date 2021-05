Cor Bo – Stagione deludente, il salto di qualità è ancora una volta rimandato

Il bilancio stagionale rossoblù

Il Bologna non aveva alibi quest'anno, e il bilancio recita un'annata deludente. La squadra è stata costruita male e si è probabilmente espressa per come è stata assemblata. La squadra si è mostrata fragile, con giocatori imballati e quasi ripetitivi negli errori individuali. Ma questo non deve portare all'errore di separarsi immediatamente da Sinisa Mihajlovic, senza la certezza che in panchina siederà un allenatore migliore. L'obiettivo per il prossimo anno sarà costruire una squadra migliore, rinforzandola sul mercato dal punto di vista degli investimenti di Saputo e degli scouting di Bigon, Di Vaio e Sabatini.