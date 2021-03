Cor Bo – Soumaoro è il ministro della difesa

Dopo la prestazione dominante contro la Lazio, Mihajlovic e il Bologna si affidano nuovamente a Soumaoro.

Il francese è infatti l’unico titolare rimasto della linea difensiva, complici le defezioni fisiche di Tomiyasu e Dijks e la squalifica di Danilo. “Gli avversari gli rimbalzano addosso”, ha sottolineato Sinisa nel post partita di sabato, elogiando lo strapotere fisico dell’ex capitano del Lille. In vista di giugno, il Bfc studia già il suo riscatto fissato a poco più di due milioni. Intanto, in vista del Cagliari, si va verso una difesa composta da De Silvestri-Antov-Soumaoro-Mbaye, con il debutto del centrale bulgaro al centro. In mediana tornerà Schouten, riproponendo il ballottaggio Svanberg-Dominguez. Confermato Barrow centravanti, a destra resta vivo il ballottaggio Orsolini-Skov Olsen. Infine, dopo la trasferta sarda, Sinisa Mihajlovic raggiungerà l’amico Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo: i due canteranno “Io vagabondo” dei Nomadi, come confermato ieri da Amadeus in conferenza stampa.

Fonte-Cor Bo