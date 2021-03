Cor Bo – Soumaoro c’è, recupera Dominguez e Tomi torna titolare

Nella giornata di ieri, dopo aver saltato l’allenamento di giovedì, Adama Soumaoro e Nico Dominguez sono rientrati regolarmente in gruppo.

Mentre l’argentino dovrebbe partire dalla panchina, il francese sarà schierato al suo posto in difesa accanto a Danilo. A destra in difesa dovrebbe tornare Tomiyasu, pienamente recuperato dopo l’infortunio, mentre in avanti Palacio parte favorito nel ruolo di centravanti, con il ballottaggio Barrow–Sansone a sinistra. Intanto, ieri a Castedebole ha fatto visita Julio Velasco, ex ct dell’Italvolley, che si è fermato a vedere l’allenamento dei ragazzi di Mihajlovic, salutando poi squadra e tecnico.

Fonte-Cor Bo