Cor Bo – Sorpasso Tomiyasu, una maglia da titolare anche domenica

Chi se lo aspettava che Tomiyasu potesse ribaltare le gerarchie? Nel Bologna sceso in campo a Pisa, uno dei giocatori che meglio ha figurato è stato proprio il nipponico, capace in tempo zero di strappare il posto da titolare a Mbaye. L’impressione è che nonostante i problemi linguistici, l’applicazione del giocatore della terra del Sol Levante, abbia già convinto tutti in casa rossoblu. In particolare, il giapponese avrebbe colpito Gabriel Raimondi, responsabile della linea difensiva rossoblu. Spesso il ragazzo viene preso in parte dall’ex giocatore del Pisa che gli spiega tutti i movimenti e le diagonali. Il resto lo ha messo Takehiro, che adesso suona la carica sui social: “Sono felice del risultato di questa prima partita ufficiale con la maglia del Bologna. Ora mi preparerò per la prossima gara” Scrive il difensore su Instagram.