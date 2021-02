Bologna – Soriano farà il falso nueve? Lo è già da due stagioni

Il Bologna si affiderà ancora una volta a lui: Roberto Soriano.

Già autore di 6 reti, l’italo-tedesco è l’ultimo ad aver segnato fuori casa tra le fila dei rossoblù. Sabatini, durante le sue parole post mercato, aveva parlato del suo eventuale ruolo di centravanti in caso di emergenza, ma la realtà dei fatti è che il numero 21 quel lavoro di falso nove lo fa ormai da due anni. Purtroppo gli avversari ne hanno capito la pericolosità e l’importanza e, dopo un inizio in zona gol con il botto, Roberto è a secco da 7 partite. Il suo apporto alla squadra tuttavia non è mai mancato: lavora, pulisce i palloni, svaria per tutto il campo e imbecca i compagni con precisione. Il motore di questo Bologna resta lui, e lo sa bene il Parma, che all’andata è caduto sotto le bordate dell’ex Samp. Al Tardini, in una delle gare più importanti della stagione, i rossoblù non potranno fare altro che affidarsi al loro leader.

Fonte-Cor Bo