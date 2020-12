Cor Bo – Solo conferme per l’attacco

Attacco confermato e un paio di dubbi tra difesa e centrocampo: Mihajlovic ha quasi pronto l’undici anti-Atalanta.

Davanti confermati Vignato, Soriano, Barrow e Palacio. In mediana torna Schouten, con Svanberg favorito su Dominguez per affiancare l’olandese. Medel giocherà di nuovo in difesa, dove a sinistra potrebbe vedersi Dijks dall’inizio. Un Bologna che spaventa Gasperini, che in conferenza stampa ha voluto mettere tutti in guardia: “I rossoblù sono una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Al Dall’Ara ci vorrà un’Atalanta attenta”.

Fonte-Cor Bo